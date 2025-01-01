Започна работата по отстраняване на дерайлиралия трамвай в района на Румънското посолство в София.

Два крана натовариха едната мотриса на камион, който ще я превози до депо, следва извозване и на втората мотриса, посочва БНР.

Районът е обезопасен от полиция и екипи на Аварийното звено на Столичната община. Движението е спряно само по ул. "Цар Иван Асен", в района на катастрофата.

Георги Димитров, DarikNews.bg

Около 05:00 ч. тази сутрин трамвай по линия 22 дерайлира и се вряза в подлез близо до Румънското посолство в София. По информация на властите превозното средство било оставено без надзор от ватмана за малко. Подозира се външна намеса, както и че евентуално неизвестен го е подкарал, но това към момента не е потвърдено.

По чудо няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила и има много щети в района.

Две са мотрисите, които са се обърнали.

Движението в района е затруднено.

