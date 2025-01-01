Сигнал за избягалото дете от детска градина в София не е получен и до момента. Директорът на заведението не е уведомил за случилото се, което е нарушение. Бягството е коментирано във Facebook групи, съобщава 24 часа.

3-годишно момиченце избяга от детска градина

„Разговарях с директорката. Дала съм инструкции да се вземат писмени обяснения от учителката и от помощник-възпитателката, която е била там. Проверка предстои. Доколкото аз разбрах от директорката, детето е било оставено без надзор в занималнята, докато останалите деца са били в спалното помещение“, коментира директорът на общинската дирекция по образование Десислава Желязкова.

„Това е голямо нарушение и смятам, че ще има наказания за учителя и помощния персонал, както и за директора“, посочи тя.

По думите ѝ детето е било малко време навън - намерено от жена на улицата. По думите на директорката учителката го е търсила, но ще се установи дали има видеозаписи, които да доказват това. Освен това външната врата на детското заведение е била оставена отключена. Чакат се данни от камерите, за да се установи точно кога е избягало детето и колко време е било навън. Директорката обяснила, че един час са търсили детето, а на въпрос защо не е уведомила общината за бягството казала, че била притеснена.

Желязкова напомни, че след последния случай на бягство на дете от детска градина през лятото, е започнала спешна проверка на всички детски заведения в столицата. Целта е да се набележат допълнителни мерки за сигурност. Очаква се докладът да е готов скоро.

„Със сигурност бутоните за отваряне на врати трябва да бъдат преместени по-високо, за да не може по-големите деца да ги достигнат. Освен това ще се подновят всички входни врати, които не са автоматични“, обясни Желязкова.

По думите ѝ за една година има над 4 случая на избягали деца от детски градини в София.

На въпрос колко директори са наказани за тези случаи Желязкова отговори, че има уволнени такива, а поне 10 са наказани със забележка и финансова санкция да не получават допълнително материално стимулиране за период от 1 г. Такива наказания са налагани не само за бягства на деца, но и за пускане на телевизия в детските градини. Наказанията на директорите се налагат от общинската дирекция.

Две деца избягаха от детска градина в София

За последния случай на избягали деца от детска градина в „Подуяне“ вътрешната комисия решила едната учителка да бъде уволнена. След това останалите родители събрали подписи и настояли тя да не бъде уволнявана, добави Желязкова.