На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното на 10.09.2025 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на Комисията. В заседанието участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цена на природния газ през м. октомври в размер на 61,01лв./MWh или 31,19 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За м. септември утвърдената от регулатора цена беше 60,52 лв./MWh.

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс за м. октомври е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат ключова роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. октомври - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание представителят на „Булгаргаз“ ЕАД заяви, че към днешна дата дружеството потвърждава първоначално предложената цена за м.октомври в размер на 61,01 лв./MWh или 31,19 евро/MWh. На 30.09.2025 г. общественият доставчик ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ, и същият ден регулаторът ще приеме окончателното си решение. Откритото заседание беше излъчено онлайн на страницата на КЕВР.