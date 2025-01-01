Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.

С проекта се предлага да се актуализира размера на таксите за три от определените в тарифата услуги, които органите по поземлена собственост ще събират и след като за всички землища в страната е влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Новият размер ще съответства на актуалните икономически условия и разходите на административния орган след остойностяване на съответните услуги, вт. ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време.