Завладяното от противоречия и разделения племе на Лечителите ще се раздели с още един от своите воини тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Зелените ще посрещнат в редиците си постигналата рекордна победа вчера Гизем, която обаче има задача да изпрати един от племето в изгнание на Блатото. Кой ще бъде той и как ще бъде приета кондиционната треньорка в новия си отбор?

Арената в Дивия север ще посрещне капитаните за ожесточен сблъсък. Битката ще противопостави новия водач на Жълтите Георги, непоклатимата Ръждавичка и лидера на женската коалиция при Лечителите - д-р Пекин. Победителят от съревнованието ще може да спаси един от шестимата номинирани от елиминации.

NOVA

Градусите на емоциите ще се повишат и край огъня, където тази вечер зрителите ще станат свидетели на племенния съвет на Завоевателите и следващия Съвет на осъдените. Жълтите ще се срещнат с Ралица Паскалева за трета поредна седмица, но дали днес сред изпратените на битка за спасение няма да има големи изненади?

NOVA

Напусналите играта вчера Теодора и Моника може да гледате в новото издание на подкаста “След игрите”. Там те разказаха за своето незабравимо приключение в предаването, както и за любопитни детайли, останали скрити за феновете на формата. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Елиминираната Калина ще гостува в подкаста тази вечер.

Гледайте следващия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.