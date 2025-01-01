Две от най-атрактивните участнички от “Игри на волята” 7 са новите гости в “След Игрите Podcast”. Студентката по актьорско майсторство Моника Караколева и 18-годишната баскетболистка Теодора Младенова разкриха подробности за участието си в най-екстремното риалити предаване в България и направиха шокиращи разкрития за театъра и баскетбола в страната ни.

Моника Караколева разказва за трудния си път в „Игри на волята“ - контузията в коляното, вродените физически предизвикателства и уязвимостта, породена от липсата на самочувствие. Пред водещата Ваня Запрянова Моника споделя с разочарование, че театърът и дискотеката във Велико Търново делят една сграда. Възпрепятства ли това развитието на театъра във Велико Търново?

Най-младата участничка в този сезон на „Игри на волята“ - Теодора Младенова, споделя, че от дете следи предаването и винаги е мечтала да се включи в надпреварата. В подкаста тя разкрива как се е подготвяла за игрите, защо е усещала, че може да отиде на елиминация, както и своето мнение за напрежението с Наталия и скандалите в племето. Теодора не се притеснява да говори за трудните моменти - критиките за високия ѝ ръст, обидите и решението да се раздели с баскетбола. Как се е справила с всички тези критики и повлияло ли е това на играта ѝ?

Пекин ли е кукловодът в женската коалиция при Лечителите? Защо водещата Ваня Запрянова не успя да сдържи сълзите си в края на разговора с Моника? И биха ли участвали Теодора и Моника в All Stars?