Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) отклони заради липсата на компетентност с 90 гласа „за“ и три „против“ предложението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да направи предложение за определяне на нов изпълняващ функциите ръководител на съда, съобщиха от институцията.

От съда посочват, че правомощията на Пленума на ВАС са да изслушва кандидатите за председател и да изразява становище по кандидатурите. По Закона за съдебната власт (ЗСВ) Пленумът няма правомощие да посочва и.ф. административен ръководител, той може да издига само кандидатури, но при вече открита процедура за избор. Към настоящия момент няма открита процедура. В правомощията на ВСС е да определи изпълняващия функциите председател на съда, се посочва в позицията на ВАС.

Според ЗСВ процедурата за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор се открива от пленума на Висшия съдебен съвет.

На 15 юли Съдийската колегия на ВСС гласува Пленумът на ВАС да предложи кой да изпълнява функциите на председател на съда.

В мотивите си Съдийската колегия посочи, че причина за решението са промените в ЗСВ, които са в сила от края на януари. Според текстовете при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд (ВКС) или на ВАС се определя временно изпълняващ, като той не може да остане на поста повече от шест месеца.