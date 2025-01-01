Четирима души са пострадали, след като пикап блъсна няколко паркирани автомобила в София. Инцидентът е станал снощи на бул. "Драган Цанков" в района на КАТ.

Сигналът за произшествието е подаден в 22:55 часа, съобщиха за БНР от Центъра за спешна помощ. На мястото са изпратени 3 линейки.

18-годишен младеж е получил контузия на ръка и е отказал хоспитализация. 22-годишен мъж е с контузия на таза, а 53-годишна жена - с комоцио и контузия на главата. Пострадало е и 20-годишно момиче. То е с контузии на главата и едната ръка. Пострадалите са настанени в "Пирогов".