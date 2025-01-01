Няма държава, която сама може да се бори с дронове. Toва заяви пред медиите началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който наблюдава финалния етап на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око 2025”, което се състоя на учебния център на Сухопътни войски „Люляк“ в Стара Загора.

Адм. Ефтимов допълни, че след обявяването на предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове Министерството на отбраната и Щабът на отбраната са направили анализ на документа и са докладвали на министъра на отбраната какви са възможностите на Българската армия, на въоръжените сили да допринесат към развитието на тази инициатива. Убеждаваме се, че това е крайно необходимо, каза адм. Ефтимов.

Румен Радев: В съвременната война дроновете ефективно изолират района на бойните действия

Той допълни, че антидрон защитата е комплекс от мерки - наблюдение, откриване, класифициране, съпровождане, некинетично въздействие, кинетично въздействие. Това изисква огромен ресурс, обясни Ефтимов. Той оцени инициативата като един структуриран подход, който да даде стандарт, да се насочи отбранителната промишленост и да се извърши стандартизация в процедурите, в подготовката. Но това е подход на правителството, тъй като е политическа инициатива“, допълни адм. Ефтимов.

Той изрази задоволство от показаното от военнослужещите по време на днешното състезание и подчерта, че динамиката на въвеждане на безпилотни летателни апарати в армията следва своя ход, но тя зависи от бюджета и от процедурите. АДм. Ефтимов коментира, че България има възможности и въоръжените сили се развиват добре. Трупаме умения и темпото е добро, но може да бъде по-добро, допълни началникът на отбраната.

Адмирал Ефтимов изказа удовлетворение от видяното днес по време на състезанието и заяви, че на следващото състезание ще има т.нар. ударни дронове - да се демонстрира удар върху цел, това е нивото ни на амбиция, но и развитието на антидрон системите, които трябва да вървят паралелно, обясни още той.