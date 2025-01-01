Предложенията за концесия на автобусни линии, повишаване на цените за паркиране и нова схема за управление на трафика в София предизвикаха противоположни реакции сред политическите групи в Столичния общински съвет (СОС).

Кметът на София Васил Терзиев заедно с председателя на СОС Цветомир Петров и общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров внесоха вчера доклад с предложения за промени, касаещи паркирането на синя и зелена зона в София.

Ако искаме да има ред и средства за инвестиции, реформата в паркирането трябва да се случи. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС). Нашето предложение е разумно и като цени, коментира столичният кмет. Според него хората, независимо от техния социален статус, никога няма да са щастливи от това, че им вдигат данъци, такси, цени. Защото всички искат възможно най-ниската цена, каза кметът. В случая обаче, ако искаме да има ред и пари за инвестиции, тези реформи трябва да се направят, заяви Терзиев.

В същото време общинският съветник от "Продължаваме промяната – Демократична България" Симеон Ставрев защити идеята за по-високи цени на паркирането. „Вдигането на цените за паркиране в синята зона ще намали натовареността, защото ще стимулира повече хора да изберат други начини на придвижване“, коментира той. По думите му ценовата политика е инструмент за управление на трафика, но тя трябва да бъде съчетана с подобряване на обществения транспорт и развитие на паркинг мрежата.

Предложенията обаче срещнаха остро противопоставяне от страна на БСП. Лидерът на групата МК „БСП за България“ Иван Таков заяви: „София не може да бъде превърната в голям платен паркинг. Най-лесното е да бръкнем в джоба на столичани и да ги накажем с по-високи такси, но това няма да реши проблема“. Той настоя първо да се изградят нови паркинги и да се направи общественият транспорт удобен и достъпен. Таков допълни, че „в европейските столици платеното паркиране върви заедно с буферни паркинги и алтернативи, а в София това липсва“. Според него Общината трябва да насочи усилията си към развитие на инфраструктура, вместо към увеличаване на приходите от такси.

Групата на „Спаси София“ също реагира критично към предложената стратегия и я нарече „слаба и половинчата“. Те поканиха кмета Васил Терзиев и депутатите от ПП–ДБ на разговори с цел търсене на общо решение. Както заяви общинският съветник Андрей Зографски: „Шест месеца молим кмета да седнем на една маса. Това не е реформа, от каквато София има нужда, а само механично удвояване на цените“. Сред основните възражения на „Спаси София“ са липсата на ограничение върху служебните абонаменти, отсъствието на червена зона в центъра и прекомерното поскъпване на винетките за живущите.

От групата на „Синя София“ внесоха доклад, според който „Столичен автотранспорт“ трябва да бъде даден на концесия, за да се осигури по-ефективно управление и по-малко субсидиране от общинския бюджет. „В редица европейски столици автобусният превоз се извършва от частни оператори по договор с Общината. Това е работещ модел и за София“, посочват от групата.

Иван Таков от БСП се противопостави на предложение на "Синя София" за приватизация на автотранспорта. Той попита наистина ли някой смята, че Столична община ще купи нови автобуси и ще ги отдаде на частни компании да оперират с тях. Предложеният от "Синя София" доклад е изключително зле подготвен, напълно безсмислен и излишен, смята Таков. Той припомни, че СОС гласува един милиард лева за подмяна на подвижния състав на наземния транспорт - автобуси, тролейбуси и трамваи, както и отпускането на средства за подобряване на условията на труд в общинските транспортни дружества.

Реформата в паркирането и транспорта предстои да бъде подложен на обществено обсъждане следващия един месец, както и разгледан в комисии и от Столичния общински съвет. Очаква се дискусиите да продължат, като различните групи настояват за балансирани решения между интересите на гражданите и необходимостта от по-добра организация на движението в столицата.