Нов паркинг ще бъде изграден в местността "Хисарлъка" над Кюстендил, съобщиха от Общината.

Той ще бъде разположен до бившия Дом за медико-социални грижи в лесопарка. Проектът е от изключително значение за развитието на района и създаването на по-добри условия за достъп и престой на посетителите в него, посочиха от Общината.

Паркингът ще разполага с 40 паркоместа за леки автомобили и три - за автобуси, а две от паркоместата ще бъдат оборудвани със зарядни станции за електромобили.

Дълги години в местността "Хисарлъка" имаше сериозни проблеми с паркирането. С реализацията на този проект даваме решение, което е част от цялостната концепция за развитие на района, заедно със Зоологическата градина, изграждането на въжения атракционен парк и възстановяването на екопътеките до Белодробния санаториум, каза кметът Атанасов, който даде началото на проекта за новия паркинг.

Той посочи, че районът става все по-желана дестинация за туристи от цяла България.