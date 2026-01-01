Трима бивши президенти на Украйна – Леонид Кучма, Виктор Юшченко и Петро Порошенко – заявиха, че ще върнат държавните отличия, които са получили от Полша. С този жест те изразяват несъгласието си с решението на Варшава да лиши настоящия украински президент Володимир Зеленски от полския орден. Позицията си бившите държавни глави оповестиха чрез публикации в социалните мрежи и коментари пред украински медии.

По думите им отнемането на отличието е несправедливо и рискува да навреди на отношенията между Полша и Украйна.

Полша отнема висше държавно отличие на Володимир Зеленски

Причина за решението на полския президент Анджей Дуда стана преименуването на украинска военна част. Новото име препраща към събития от Втората световна война, които в Полша се свързват с масовите убийства и етническото прочистване на поляци, извършени от украински националистически формирования.

Действията на Дуда обаче предизвикаха противоречиви реакции в самата Полша. Част от депутатите разкритикуваха решението, предупреждавайки, че подобен ход може да усложни отношенията между Варшава и Киев в период, когато Украйна продължава да разчита на силна международна подкрепа. Полският външен министър също се дистанцира от задълбочаването на спора, като подчерта, че от напрежението между двете съседни държави единственият печеливш е Москва.