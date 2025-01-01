Управителният съвет на Синдикален Алианс "Сигурност" в МВР изпрати декларация във връзка със случая с директора на полицията в Русе

Управителният съвет на САСМВР заявява твърдата си и последователна позиция, че личността на всеки български гражданин, включително и особено на полицаите и пожарникарите, е неприкосновена и не може да бъде засягана по никакъв начин, включително чрез физическо насилие.

"Приветстваме активната позиция на министъра на вътрешните работи г-н Даниел Митов в защита на пострадалия служител на МВР, като се надяваме тя да е същата при всеки следващ случай, независимо от длъжността, която заема пострадалият", пишат от САСМВР.

"Призоваваме обучението на полицаите за справяне с конкретни проблеми и кризи да се провежда реално, непрекъснато и на всички нива във всички структури, защото адекватната реакция в повечето случаи предотвратява ескалацията на напрежението, а в останалите го пресича с минимални вреди. Надяваме се и истината да бъде излезе наяве и виновните да получат справедливо наказание", се казва в декларацията.