Националното тол управление изпраща към МВР всички идентифицирани и заснети нарушения на средната скорост. Все още обаче няма изработена методика за начина на глобяване на нарушителите. От февруари ще започне издаването на фишовете. Това каза пред БНР Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики за измерването на средната скорост от тол камерите.

„Тези хора, които са извършили нарушение в този период, откакто заработи системата и влезе в сила законът, трябва да имат предвид, че няма да ги подминат глобите. Напротив, ще си ги получат в даден момент, когато новата система след февруари месец заработи“, посочи още Русинова.

По думите й със средната скорост е възможност да се успокои трафикът.

„Голяма част от водачите започнаха да карат доста по-бавно“, коментира Русинова и изрази надежда успокояването на трафика да даде резултат в дългосрочен план, тъй като към момента цифрите показват ръст на пътнотранспортния травматизъм.

В анализ на Европейския център за транспортни политики се прогнозира изместване именно на пътнотранспортния травматизъм от сезонен такъв – летния, към травматизъм от май до края на ноември, обясни още Диана Русинова.

„Това се дължи на различни проблеми, свързани както с пътната инфраструктура, лошото ниво на обучение, липсата на достатъчно ефективен контрол... Комплексни са причините и не могат да се обобщят само в една точка“, допълни тя.

На въпрос къде се наблюдава повече т.нар. „пътен травматизъм“, експертът заяви, че основно е там, където е най-натоварен трафикът.

„Две от черните точки се намират на АМ „Тракия“. Ние сме забелязали и в региони с по-слаб контрол при строителството и слаб контрол върху нарушенията, че също има завишаване на пътнотранспортния травматизъм и голяма концентрация на черни точки. Това не си го измисляме ние, а го показват официалните данни, които държавата публикува ежегодно“, посочи тя.