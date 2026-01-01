Ударно проектиране за завършването на Софийския околовръстен път обеща регионалният министър Иван Шишков на съвместен брифинг с екоминистърката Росица Карамфилова.

Софийският околовръстен път ни беше обещан преди 15 г. – Южната дъга. Към днешна дата говорим, че нямаме проект, а имахме почти забравена процедура за тези 8 км., каза Шишков. По негови груби сметки проектирането на 8 км за 15 години се равнява на около половин километър на година. „Когато нашият служебен кабинет беше 10 месеца на работа, аз като регионален министър одобрих устройствен план за 6 км от този участък. Оттогава – нищо!“, допълни той.

По думите му от днес нататък се започва ударно проектиране за завършване първо на проекта и после на цялостното трасе. Той показа карта, на която по думите му се вижда свършеното от служебния кабинет: "Синият участък е единственото реално проектиране, което е свършило по време на служебния кабинет. Червеното трасе е безпомощността да бъде намерено решение до този момент."

Министърът отказа да коментира колко ще струва завършването на Южната дъга преди дори да има проект.

„Имаме приключена процедура за последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път, като с това решение се завършва процедурата по екологично законодателство и се дава възможност проектът да премине към следващия етап на реализация. След години без реален напредък по ключови административни процедури в крайна сметка се стигна до момента да имаме приключена процедира“, добави министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Тя отбеляза, че още в началото на 2000 г. е стартирал този проект и подчерта „колко процедури по ОВОС са изтекли и са изгубили правото си на действие поради действия или бездействия“.

„Октомври 2024 г. АПИ отново ресратрира проекта след две загуби на право действие на предходните решения. При влизането на нашия кабинет беше поставена бърза задача и в крайна сметка днес решението е факт. Вярваме, че с тази последна стъпка ще се намери пътят напред за рестариране на цялостния процес“, добави Карамфилова.