Софийският градски съд (СГС) разгледа официалното искане за регистрация на политическа партия "Прогресивна България", внесено от премиера Румен Радев на 19 май 2026 г. Съдът не видя пречка за регистрирането на партията.

СГС проведе днес открито заседание по делото, след което предстои произнасяне в законоустановения 14-дневен срок.

Регистрираха коалицията на Румен Радев „Прогресивна България“ в ЦИК

Според СГС са спазени изискванията на Закона за политическите партии и не съществуват пречки ПП "Прогресивна България" да бъде вписана в съответния регистър.

Припомняме, че формацията се яви на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. като коалиция, включваща ПП "Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият Народ".