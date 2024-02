Предпроектното проучване по пилотния водороден проект за подземното газово хранилище "Чирен" е в начален етап на процес по кандидатстване за финансиране от Агенцията за търговия и развитие на САЩ. Това съобщи Карл Крес, регионален директор за Близкия Изток, Северна Африка, Европа и Азия от Агенцията за търговия и развитие на САЩ (The U. S. Trade and Development Agency) по време на среща с изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов във Вашингтон. Институцията финансира ключови проекти и си сътрудничи с компании с цел развитие на устойчива инфраструктура и стимулиране на икономическото развитие в партньорски страни. Карл Крес подчерта, че предпроектното проучване е допустимо за финансиране в пълния му обем. След като приключи вътрешна процедура по одобрение в рамките на агенцията, ще се подпише и грантово споразумение.



"Като отговорен газопреносен оператор "Булгартрансгаз" вече работи по бъдещото развитие на преносната инфраструктура за водород към съседните страни, както и за адаптиране на съществуващата газопреносна система за работа с водородно-газови смеси. Реализацията на този първи по рода си за България проект за производство и използване на зелен водород за технологични нужди в съоръженията на ПГХ "Чирен" ще намали емисиите на парникови газове и ще допринесе за постигане целите на декарбонизация", е казал Малинов пред представителите на USTDA.



През септември 2023 г. "Булгартрансгаз" ЕАД, "Главболгарстрой Холдинг" АД, американските компании "Солар Търбайнс" (Solar Turbines Inc.) и "Ханиуел" (Honeywell), както и италианската "Пиетро Фиорентини" (Pietro Fiorentini) подписаха в САЩ меморандум за разбирателство относно проекта. Първият етап за реализацията е предпроектно проучване, което ще определи техническата конфигурация и структурата на публично-частното партньорство за неговото изпълнение. Произведеният зелен водород се предвижда да се използва като гориво на площадката.



Малинов акцентира и върху разработения от "Булгартрансгаз" ЕАД проект "Водородопреносна инфраструктура в България", който бе включен през ноември 2023 г. в списъка на Европейската комисия на Проектите от общ интерес за ЕС. Планираната инфраструктура се състои от нов тръбопровод с дължина около 250 км и две компресорни станции в района на Дупница и Кулата. Новата инфраструктура ще позволява двупосочен пренос както на водород, произведен в страната, така и на водород от Гърция.



"Булгартрансгаз" ЕАД разработва варианти за развитие на втората фаза на водородната мрежа, включваща разширение в страната и осигуряване на свързаност с бъдещата преносна инфраструктура за водород в Румъния. "Инфраструктурата на "Булгартрансгаз" за пренос на водород ще има ключова роля за реализирането на приоритетния коридор на ЕС за пренос на зелен водород от Югоизточна до Централна Европа", допълни Малинов.



В бюджета за тази година Народното събрание одобри да се предвидят държавни гаранции по заеми, които "Булгартрансгаз" може да изтегли с цел разширяване на хранилището в Чирен до 207,6 милиона евро. Темата за газовите връзки по т.нар. коридор "Север - Юг" от Румъния през България до Гърция беше обсъждана в част от срещите на Българската правителствена делегация с представители на САЩ миналата седмица и в началото на тази.