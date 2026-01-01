Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, още малко ще се понижи, съобщиха от НИМХ.

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще е значителна и на отделни места, главно в източната половина, ще има валежи от дъжд. Над югозападните и северозападните райони облачността ще е разкъсана. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, малко по-високи в югоизточните райони и по Черноморието, в София – около 1°.

Във вторник, 31 март, след временно спиране на валежите и по-съществено разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг тя отново ще се увеличи и ще завали дъжд. Без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде времето в Северна България. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 11°.

Над планините облачността ще е значителна. След обяд от юг ще започнат валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа до умерен северозападен, по високите части – югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, по южното крайбрежие в следобедните часове с валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има по Северното Черноморие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 8°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През първото десетдневие на април температурите ще бъдат по-ниски от климатичните норми. Под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони ще се създават валежни обстановки и на много места валежите ще бъдат значителни. На места в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове дъждът ще се примесва със сняг.

Относително стабилизиране - спиране на валежите, временно разкъсване на облачността и слабо затопляне, се очаква в средата на периода.