Река Черни Лом прехвърли дигите и залива районите около стадиона, църквата и джамията в село Априлово.

Водата продължава да се покачва и се насочва към централната част на населеното място, съобщават от кметството в селото.

Oбстановката e изключително критична заради продължаващите валежи.

От местната власт призовават всички жители, които се намират в близост до реката, незабавно да се евакуират към по-високи и безопасни места и да избягват движение в засегнатите райони.

Създадена е необходимата организация за координирани действия между отговорните институции. На място работят екипи на Областната дирекция на МВР, представители на община Попово, както и служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН). Кметът на населеното място съдейства активно за своевременното уведомяване на населението и при необходимост предприема действия по евакуация на засегнати граждани, съобщиха от Областната администрация в Търговище.

Областният управител на област Търговище Радослав Бойчев, пътува към засегнатия район, за да се запознае на място със ситуацията и да координира предприемането на необходимите мерки.

"Ситуацията се следи постоянно. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия за защита на населението и ограничаване на щетите", заяви областният управител.

Областна администрация – Търговище призовава гражданите да спазват указанията на компетентните органи и да избягват рискови зони в засегнатите райони.

По указания на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) са на място в село Априлово.

Към момента са залети само дворове и няма данни за пострадали хора или необходимост от евакуация.

На терен е създадена организация за координирани действия между отговорните институции, като функционира и временен щаб. Служители на дирекция „Социално подпомагане“ – Попово, следят обстановката и са в готовност да реагират при необходимост, тъй като нивото на реката остава високо.

При промяна на ситуацията екипите ще окажат подкрепа на засегнатите хора, включително при необходимост от евакуация. Те ще извършват обходи на място, ще предоставят консултации и ще съдействат за отпускане на социална помощ при бедствия. Обстановката се наблюдава непрекъснато.