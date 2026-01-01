Язовирите у нас са пълни на 74% от обема си по данни от 23 март 2026 г. Това става ясно от информация на Министерството на околната среда и водите.

Със 100% запълване е язовир „Асеновец“, а с над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Пчелина“ и „Кричим“. Преливат „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при язовирите „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“.

Времето във вторник: Непрекъснат дъжд в две области, валежите ще обхванат цялата страна

През първата половина на тази седмица на места се очакват валежи от дъжд, в планините – от сняг. За 24 март 2026 г. Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд в областите Хасково и Кърджали.

В средата на седмицата облачността ще се разкъса и намалее, ще бъде почти без валежи. Към края отново се очаква понижаване на температурите, на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг.

Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежите днес и в следобедните часове на 24 март на места в Черноморския и Източнобеломорския басейн се очакват краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира, припомнят от министерството.