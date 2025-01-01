Каква е равносметката за туристическия бранш за летния сезон тази година. Отговорите даде проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че сезонът е бил изключително успешен.

Наблюдава се около 4% ръст на чуждестранните туристи – от началото на годината до края на август са влезли над 9,7 млн. души.

– от началото на годината до края на август са влезли над 9,7 млн. души. Два пъти повече от това са българите пътували в България.

от това са българите пътували в България. До края на годината се очаква чужденците в страната да надхвърлят 13,4 млн.

Пътуванията на българите в България да бъдат около 26 млн. Ръстът спрямо миналата година ще бъде с близо 1,1 млн.

Драганов посочи още, че туристическият бранш няма проблеми с приемането на еврото, тъй като винаги е работел с чужди валути.

Експертът обясни още, че по-голямата част от туристическите услуги у нас се извършват от български граждани, а не от чужденци.