Благодаря на българските граждани, които с вота си сложиха край на политическата криза. С тези думи започна изказването си пред народните представители кандидатът за министър-председател Румен Радев.

Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важния политически орган – Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно, посочи той.

Радев отбеляза, че за първи път от години е избран председател на НС бързо и без обичайните скандали. Българските граждани очакват този конструктивен дух да се запази и занапред, очакват парламентът да произвежда закони и решения, а не скандали, заяви той.

Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа – галопиращи цени, бюджет, липсващи реформи, тежка глобална енергийна криза и ескалиращи конфликти, каза Радев. По думите му, резултатът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание.

Нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите предложения за законопроекти, но ние ще отчитаме градивния принос на опозицията, каза Радев. Ще разчитаме на вашия опит и преценка, и на критика, допълни той.

Радев призова с общи усилия да направят така, че качеството на законодателната дейност да има превес над количеството и дневният ред на парламента да съответства на този на българските граждани.

Румен Радев каза, че още в понеделник ще внесат предложения за галопиращите цени и за промени в Закона за съдебната власт.