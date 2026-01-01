Очаква се парламентът да гласува днес проектокабинета с кандидат за премиер Румен Радев, излъчен от „Прогресивна България“. В четвъртък президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.

На влизане депутатите отправиха своите послания и виждания за това какво очакват да престои оттук нататък.

Премиерът е и Божи служител. Тези отговорности, които се поемат, не са само пред Народното събрание и пред народа, но и пред Бога за осъществяване на Божията воля в обществото да има законност, грижа и справедливост за всички човеци. Това каза и Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил на влизане в парламента.

"Бог да им помага", завърши Патриархът.

В понеделник ще внесем нашите предложения за изменения на закони, които способстват за по-голям контрол на цените, каза лидерът на " Прогресивна България " и кандидат за премиер Румен Радев на влизане в парламента.

Сред първите задачи на новото правителство Радев посочи галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, нов състав на Висшия съдебен съвет, Плана за възстановяване и устойчивост, и др.

Изключително трудна задача, но трябва да направим детайлен анализ на финансовото състояние на страната и тогава ще знаем какви мерки ще предприемем, отговори Радев на въпрос как ще се борят с инфлацията и галопиращите цени.

Най-вероятно е неизбежно тегленето на външен дълг, но колко и кога - ще е ясно след финансовия анализ, каза още Радев.

Той допълни, че на заседание на Министерския съвет предстои да бъдат разпределени ресорите на министрите. "Няма да допуснем в момент, в който парламентът трябва да взима неотложни решения, които са в интерес на българските граждани, да превръщаме парламента в поле за разправа между логото на Пеевски и логото на Прокопиев. Парламентът не е разследващ орган, има такива, които трябва да разследват. Работата му е да направи така, че тези, които трябва да разследват, да си вършат качествено работата", каза кандидатът за премиер в отговор на въпрос за отхвърленото предложение предложение на „Демократична България“ за създаване на Временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с несъответствия между официално декларирано имуществено състояние, декларирани доходи, извършвани значителни разходи и фактически стандарт на живот на Делян Пеевски.

Борбата с цените ще бъде приоритет, каза и Александър Пулев, предложен за зам.-министър председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията в кабинета „Радев“ пред журналисти на влизане в парламента. Пулев допълни, че очавка подкрепата на Народното събрание.

Има особености и подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство. Партия "Има такъв народ" (ИТН) не влезе в парламента, но в правителството има присъствие. Това каза Ивайло Мирчев, съпредседател на " Да, България" (ДБ) на влизане в парламента. Мирчев допълни, че в кабинета "Радев" има и доста министри, които във времето са показвали добри качества - Димитър Стоянов, предложен за министър на отбраната и Атанас Пеканов, предложен за заместник министър-председател в кабинета.

Мирчев коментира присъствието на ИТН като знак, че Румен Радев им е дал доверие. Трябва да вимим дали това правителство ще заработи и дали очакванията на гражданите ще се реализират, а те до момента не са, допълни Мирчев.

Министърът на правосъдието не е заемал публични позиции, нека да заеме такива, за да оценим неговите планове, каза Божидар Божанов, другият съпредседател на ДБ.

По отношение на коментара на Слави Василев от "Прогресивна България", че временна парламентарна комисия, която да разлседва имуществто на Делян Пеевски е "говорилня" Божанов каза, че не е така. Много от институциите, които са слагали чадъри върху сигнали, включително и наши, за имущественото състояние на Пеевски, са извън изпълнителната власт. По Конституция, институцията, която може да контролира всички тези органи, е Народното събрание, следвателно комисията трябва да е там, каза още Божанов.

"Ще съдим по делата. Очакваме да видим заявките за приоритетите на министрите, дали ще изпълнят конкретните неща, записани в програмата на "Прогресивна България". Това коментира на влизане в парламента председателят на парламентарната група на „ Продължаваме промяната “ (ПП) Николай Денков.

По неговите думи в програмата на "Прогресивна България" има много неща, които са "общи пожелания". Много е важно още в първите дни да се види застават ли зад тези мерки министрите и как ще ги реализират, коментира Денков. Той допълни, че има министри, които ги притесняват и такива, които са уважавани от ПП.

Да ползваме библейския принцип - да ги съдим по делата. Съвсем скоро в следващите дни ще има повод за коментар, каза на влизане в парламента заместник-председателят на партията и депутат от ГЕРБ-СДС Томислав Дончев.

"Защо смятате, че в България има шест хиляди души, годни за министри? Кръгът от лица, с които се работи, обичайно е къс", каза Дончев. Той обясни, че кабинетът е сложна конструкция и зависи от персоналните качества на кандидатите, както и от нивото на лидерство. "Ако съберете кръг от трима или четирима, задължително един от тях ще е спорен. Разбира се, че има такива", отговори Дончев на въпрос дали има спорни кандидати в предложенията за министри.

Нищо не ме притеснява в кабинета "Радев" - хора, близки до Румен Радев, от сглобката и двама директно назначени от Брюксел. Това каза Цончо Ганев от " Възраждане " на влизане в парламента. Ганев допълни, че няма представа кои са били част от „Има такъв народ“. Пожелавам им в тежки времена да направят нужните реформи, народът очаква реални действия от днес. Дано променят нещо към добро и да се премахне това, което имаме като икономическа ситуация, каза още Ганев.

Според Ганев Иван Демерждиев, предложен за вътрешен министър, е едно от добрите предложения.