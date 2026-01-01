Лидерът на "Прогресивна България" и кандидат за премиер на България Румен Радев коментира пред журналисти кои ще са първите приоритети, с които ще се заеме новата власт. Той се появи със съпругата си Десислава Радева преди заседанието на НС, където ще гласуват проектокабинета "Радев".

Радев бе запитан как ще гласува парламентарната зала. " "Прогресивна България" ще гласува "за", за другите не мога да кажа", каза той. Лидерът на "Прогресивна България" бе запитан как е избран съставът на проектокабинета.

"Избираме професионалисти, избираме хора, с доказани качества, които ще свършат работата", каза той. По думите му задачите пред това правителство са много и "изключително тежки".

Той каза и какви ще са първите приоритети и най-належащите задачи. "Галопиращите цени - най-наболелият проблем пред българските граждани, инфлацията, рекордният дефицит, новият ВСС и ПВУ", обясни Радев.

По думите му още в понеделник ще внесат предложения за изменение на закони точно, които ще способстват за по-голям контрол за цените. Той бе запитан кога ще бъде внесен бюджетът. По думите му първо трябва да се направи анализ на финансовото състояние на държавата. Той увери, че няма да се режат социални плащания.

"Най-вероятно е неизбежно тегленето на външен дълг, но колко и какъв - след анализа", обясни Радев.

Той допълни, че на заседание на Министерския съвет предстои да бъдат разпределени ресорите на министрите. "Няма да допуснем в момент, в който парламентът трябва да взима неотложни решения, които са в интерес на българските граждани, да превръщаме парламента в поле за разправа между логото на Пеевски и логото на Прокопиев. Парламентът не е разследващ орган, има такива, които трябва да разследват. Работата му е да направи така, че тези, които трябва да разследват, да си вършат качествено работата", каза кандидатът за премиер в отговор на въпрос за отхвърленото предложение предложение на „Демократична България“ за създаване на Временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с несъответствия между официално декларирано имуществено състояние, декларирани доходи, извършвани значителни разходи и фактически стандарт на живот на Делян Пеевски.