Министерският съвет прие решение, с което дава съгласието си за откриване на консулство на Република Конго в България.

То ще бъде ръководено от почетно консулско длъжностно лице - Неделин Петров, със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на България.

"Двустранните отношения между България и Конго се основават на традиционно приятелство и исторически връзки. Откриването на почетното консулство е израз на желанието и стремежа на двете страни да съхранят и задълбочат тези връзки и ще допринесе за цялостното развитие и активизиране на двустранните контакти, за разширяване на търговско-икономическите отношения и улесняване на контактите между бизнеса и институциите", посочват от МС.

Конгоанската страна желае да назначи за свой почетен консул Неделин Петров въз основа на неговия професионален опит и многократно оказвана подкрепа за конгоански граждани, живеещи и посещаващи България.