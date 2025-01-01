Спечелените титли от българските атлети като Карлос Насар носят световно признание за страната ни и обединяват цялата нация. Това написа във Facebook страницата си президентът Румен Радев, след като посрещна спортиста на "Дондуков" 2.

„От изключително значение е, че техните постижения стимулират хиляди млади хора да се стремят към победа в името на България. Истинският триумф и в спорта, и в живота, изисква достойно отношение, много труд, посветеност, себеотрицание и воля“, допълни той.

Румен Радев

„За мен беше удоволствие да разговаряме за предизвикателствата, успехите и перспективите пред българския спорт с големия човек и спортист Карлос Насар“, заключи президентът.

Преди седмица Насар получи награда за най-добър спортист на месец октомври, като стигна почти до абсолютно единодушие, събирайки 28 от 29 възможни гласа. Насар стана световен шампион в новата категория до 94 кг, като постави нов световен рекорд.