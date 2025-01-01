Не става въпрос за никакви жестове. Категорично не приемам, че саботирам работата на правителството. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев в отговор на въпрос дали „ще върне жеста на премиера Желязков с назначаване на главен секретар и на председател на ДАНС“.

Румен Радев разгледа находки от античния град Хераклея Синтика в Националния археологически институт с музей-БАН Георги Димитров, DarikNews.bg

„Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Rheinmetall“, за който управляващите могат само да мечтаят? Успях да го убедя не само да посети България, а и да инвестира тук огромен финансов ресурс. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил, като подарък за правителството“, подчерта Радев.

И допълни, че го прави за страната „независимо кое е правителството“.

По думите му два месеца правителството е мълчало за предложението му за началника на НСО, което „опровергава претенциите за спешност при назначаване на служба“. „Посланиците са съгласувани пакетно - така, както трябва да бъде. Но и с компромиси от моя страна, защото продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон“, каза президентът.

Президентът обяви, че тази седмица ще бъде назначен титулярен главен секретар на МВР с указ.