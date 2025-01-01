Агенция „Митници“ успешно внедри и пусна в реална експлоатация новата версия 6 на Митническата информационна система за транзит (МИСТ) в продукционната си среда.

България е първата държава-членка на Европейския съюз, въвела системата чрез подхода Opt-in и с реализирани промени, произтичащи от проекта по Многогодишната стратегическа програма на ЕС (МКС): „Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS), етап 6“.

Подходът Opt-in позволява на икономическите оператори да подават комбинирана транзитна декларация, съдържаща и данни за сигурност и безопасност (ENS), при въвеждане на стоки. Това ще улесни тежкотоварния трафик и ще оптимизира обработката на транзитни процедури.

Внедряването на системата е част от проекта „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на МИСТ“, реализиран върху Cloud архитектура.

Системата предоставя ключови предимства като:

Синхронизира представянето на стоки за входни и транзитни формалности;

Обединява решенията по контрола и отчитането на резултатите от него;

Подобрява управлението на процесите по освобождаване или преминаване на границата;

Съкращава времето за приключване на входните формалности;

Улеснява търговския сектор чрез възможност за подаване на единна декларация, съгласно изискванията на Приложение Б от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

С новата версия на МИСТ България демонстрира ангажираност към модернизацията на митническите процеси и подкрепа за търговските оператори чрез по-ефективни и интегрирани дигитални решения в рамките на ЕС, заявиха от Агенция „Митници“.