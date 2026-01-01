Движението по път II-19 Банско – Гоце Делчев при км 75, в района на Буково, се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса на пътното платно, съобщиха от агенция „Пътна инфраструктура".

Оттам призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на „Пътна полиция".

По-рано тази сутрин от АПИ съобщиха, че временно движението по път I-1 София-Кулата при 392+000 км се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса.

Междувременно поради свличане на скални маси пътят за село Кремен, в участъка от разклона на главен път II-19 до селото, е временно затворен за движение. Това съобщиха от пресцентъра на Община Банско. В момента се извършват дейности по почистване и обезопасяване на участъка.

