Спор около методиката за изчисляване на т.нар. „справедлива стойност“ на храните. Темата коментираха председателят на Управителния съвет на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов и бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

По думите на Гълъбов е трудно различни стоки да бъдат поставени под един знаменател, тъй като между тях има съществени разлики. „На щандовете на търговските вериги виждаме различни яйца и съответно има разлики в цените. В методиката за „справедливата стойност“ обаче такава разлика няма“, посочи той.

Пуснаха за обсъждане методика за справедливи цени на храните

Димитър Маргаритов приветства идеята институциите да представят методиката за обществено обсъждане, но отбеляза, че вече има реакции и критики към предложения модел. Според него при разработването му е направен опит да се използва практика от Франция. Френският модел обаче се прилага основно за административни нужди, а не по начина, по който се предлага да бъде използван в България.

Ивайло Гълъбов заяви, че производителите са против методиката в настоящия ѝ вид заради неточности. Той изрази очакване дефектите в нея да бъдат отстранени.

Маргаритов обясни, че при установени нарушения Комисията за защита на потребителите може да извършва проверки и да налага санкции.

Методиката „Справедлива цена”: Ще спре ли поскъпването на храните

Според Гълъбов основният проблем остава свързан с конкуренцията на пазара. Той посочи, че производителите искат по-голяма част от стойността на продукцията да остава при тях, докато търговците не са съгласни с това. „Производителите са в по-неприятна позиция, защото търговията на дребно в България не е при достатъчна конкуренция. Тя може да бъде далеч по-силна“, коментира Гълъбов.

„Важно е да произвеждаме повече български традиционни храни. Това би било по-евтино, по-качествено и по-здравословно“, заяви председателят на Съюза на птицевъдите.

По думите на Димитър Маргаритов държавата също може да има роля за постигането на тази цел, като подпомага българските производители и създава условия за по-конкурентен пазар.

Една от мерките на властта е „справедлива цена” - какво означава понятието

От Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) също излязоха с позиция, че не подкрепят проекта в настоящия му вид.

Според Камарата справедливата цена на плодовете и зеленчуците трябва да се определя на базата на производствената себестойност и да включва не по-малко от 10% надценка за производителя, а не да започва от цената на едро.

БКПЗ възразява и срещу ограничаването на механизма само до домати, краставици, картофи и ябълки. Настояваме мерките да обхванат цялата верига на доставки и да гарантират както справедлива изкупна цена за земеделските производители, така и обосновани надценки при търговията на едро и дребно.