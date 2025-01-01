Президентът ще проведе консултация с парламентарната група на „Величие“ в 51-вото Народно събрание. Това е последната парламентарна група, с която държавният глава ще разговаря.

С консултацията, която ще се проведе на 19 декември, петък, от 10.00 часа на „Дондуков“ 2, приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

Румен Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", в сряда с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), а в четвъртък с парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ и с представители на "Морал, единство, чест" (МЕЧ).