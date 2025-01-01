Финансовата бариера за оспорване на арбитражни решения пред Върховния касационен съд е премахната, съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев, цитиран в прессъобщение на министерството. С изменения в Тарифата за държавните такси, която днес е обнародвана в "Държавен вестник", завършваме реформата в арбитражното производство, която започнахме преди няколко месеца, допълва министърът.

Той присъства на форум „Формиране на арбитражния модел на утрешния ден“, организиран от арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Министърът обясни, че обнародваното допълнение в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), въвежда пропорционална такса върху цената по искови молби за отмяна или за установяване на нищожност на арбитражно решение от Върховния касационен съд. Новата такса ще е в размер едно на сто върху интереса от отмяната, съответно от установяване на нищожността, но не повече от 3000 лв. Класическото правило по ГПК е, че държавната такса при иск пред съда е в размер 4% върху интереса. За да бъде осигурена ефективна защита на правата на страните в арбитражното производство, които могат да се окажат и с блокирани средства, в Закона за арбитража беше въведено изричното правило таксите по искове за отмяна и установяване на нищожност да се определят с тарифа на МС, казва министър Георгиев. Допълнението в тарифата ще е в сила от 25 ноември.

През юли Народното събрание гласува министърът на правосъдието да има право да разпореди заличаване на арбитраж от регистъра към Министерството на правосъдието, в случай че бъдат констатирани "системни тежки нарушения" на Закона за арбитражите. С приетите текстове се създава публичен регистър на арбитражите, съдържащ информация относно постоянните институции, осъществяващи арбитражна дейност, със седалище в България. Регистърът на арбитражите се води и поддържа от Министерството на правосъдието, гласува Народното събрание.