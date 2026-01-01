Политици отправиха послания за мир и единство по случай свещения за мюсюлманите празник Рамазан Байрам.

Президентът Илияна Йотова

поздравява българските мюсюлмани по случай празника Рамазан Байрам.

“В днешния разделен и конфликтен свят традицията на Рамазан Байрам ни припомня силата на споделянето, съпричастността, подадената за помощ ръка. Припомня ни най-ценния урок на дедите ни – да живеем в мир и толерантност. Урок, който да предаваме на децата си”, посочва в приветствието си държавният глава.

Йотова изтъква, че България е пример за държава и общество, в което всички етноси и вероизповедания живеят в разбирателство и споделят и радостите, и тревогите си. “Обща е молитвата ни, независимо в какъв храм и на какъв език се молим. Молитвата ни е за сигурна, справедлива и перспективна България”, подчертава президентът.

Мюсюлманите отбелязват Рамазан Байрам

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски

също честити Рамазан Байрам на мюсюлманите.

"Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай настъпването на свещения празник Рамазан Байрам, символ на прошка, взаимно уважение и грижа към хората - ценностите, които ни обединяват.

Нека този празник донесе във всеки дом и на всяко семейство здраве, мир, благоденствие и топлина.

Вярвам, че днес, когато сме изправени пред нови предизвикателства, избори и възможности, заедно ще направим така, че да гарантираме държавност, просперитет и сигурност за хората!

Честит Рамазан Байрам!"