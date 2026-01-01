Конституционният съд започва публикуването на практиката си в тематични онлайн сборници. Систематизираните юридически издания надграждат функционалното съдържание на интернет страницата на институцията, а подготовката им е част от инициативите във връзка с отбелязването на 35-годишината на съда през 2026 г.

Целта е да се предоставя тематичен достъп за изчерпателна справка и преглед по даден проблем, по който Конституционният съд се е произнасял.

Сборниците ще бъдат публикувани в официалния сайт на КС, в секция „Публикации“, подсекция „Сборници с практиката на Конституционния съд“.

Първото издание e посветено на темата „Право на защита“ и вече е достъпно онлайн.

В 213 страници са събрани относимите към разглежданата материя мотиви както от тълкувателни решения, така и от решения, с които се обявява противоконституционност на закони и други актове, от създаването на Конституционния съд до 2025 г.

Сборниците периодично ще бъдат допълвани с най-актуалната практика на Съда по съответната тема.