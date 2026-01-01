„Медийна димка пуснал служебният премиер за това, че бил решил да изтегли участието на България от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Напомням на този човек, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, та да решава той подобни стратегически въпроси и теми“. Това заяви в своя позиция лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Премиерът Гюров: Не сме се присъединили към Съвета за мир на Тръмп

В интервю за „Евронюз“ служебният премиер Андрей Гюров в отговор на въпрос дали смята, че е било добра идея България да се присъединява към инициирания от Доналд Тръмп Съвет за мир, заяви, че този договор не е ратифициран от българския парламент и че е бил подписан под условие, че по-късно ще бъде ратифициран и все още не е внесен в парламента. „Така че не сме се присъединили към Съвета за мир“, каза Гюров.

„Има решение на редовното правителство за участие на България в Съвета за мир и решение на Народното събрание, с което се задължава правителството да внесе документа за ратификация в парламента. Толкова!“, категоричен е Пеевски.

„Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение! Той и марионетният служебен кабинет на Сорос са длъжни да изпълняват Конституцията на Република България. Иначе, това е поредното потвърждение на публично известния факт, че соросоидните проксита, петрохански партии и мрежи обичат САЩ, само когато са овладени от Сорос!“, посочва в заключение Делян Пеевски.