Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски призова президента в оставка Румен Радев да внесе в деловодството на парламента поканата си да представлява България в Съвета за мир.

"Призовавам президента Радев незабавно да я внесе в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет, за да осъществи последващите стъпки за присъединяването на страната към Съвета за мир", заяви Пеевски в официална позиция.

Радев получи покана от Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир

По думите му страната ни трябва да бъде част от инициативата на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, чиято цел е да насърчи международното сътрудничество за постигане на мир в Газа и други региони.

"Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред", подчертава лидерът на ДПС-НН.