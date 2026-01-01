Молим се Бог да им помага да изпълняват това, което ще обещаят. Това каза българският патриарх Даниил пред медиите на влизане в парламента, попитан за новите управляващи. Предстои парламентът да гласува днес проектокабинета с кандидат за премиер Румен Радев, излъчен от „Прогресивна България“.

Патриархът добави, че те трябва да помнят, че държавният служител е и божи служител, и тези отговорности, които се поемат, не са само пред Народното събрание и народа, но и пред Бога – за осъществяване на божията воля в обществото, да има законност, грижа и справедливост за всички човеци.

Президентът Илияна Йотова връчи вчера първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група в 52-рото Народно събрание – Румен Радев. Той получи мандата и го върна веднага изпълнен.

Радев представи пред държавния глава структурата и състава на проектокабинета, в който ще има четирима вицепремиери и 18 министерства.