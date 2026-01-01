Да оставим злобата, лъжата и лицемерието, да посрещнем Христовото възкресение с чисти сърца и да възприемем новия живот, който Господ донесе. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил след Опело Христово, което отслужи в митрополитския храм „Света Неделя" в столицата.

Той призова вярващите да празнуват не с лицемерие, а с вяра, чистота и братолюбие, и да усвоят даровете, които Господ е донесъл за човечеството. Патриарх Даниил прикани миряните достойно да приключат поста, за да се поздравят със славното Христово възкресение.

Браницкият епископ Йоан, първи викарий на Софийския митрополит, припомни, че Христос е погребан не с пищна церемония, а само в присъствието на няколко близки. Той каза, че Иисус е приел смъртта, за да освободи човека от робството на греха и смъртта.

БТА

Браницкият епископ Йоан отбеляза, че преживяванията от богослуженията трябва да намерят отражение в живота на миряните и извън храма. „Ако тези преживявания нямат отражение в ежедневния живот на човека, те биват само психически преживявания, които не формират човека към добро и не го приближават към Бога“, обясни той.

Сред присъстващите на службата в митрополитския храм „Света Неделя" беше Симеон Сакскоругготски с част от семейството си.

На Велики петък вечерта се извършва т.нар. Опело Христово, което представлява тържествено богослужение, отслужвано единствено в този ден. То се нарича още и „Надгробен плач“, като навлиза в богослужението на този ден около 13-14-и век. Чинопоследованието съдържа песни (разделени в три статии), които възхваляват и описват кръстната смърт, погребението и възкресението на Христос. Те са особено умилителни по своя характер. След изпяването се извършва и лития около храма, поясняват от Българската патриаршия.

На Велики петък сутринта патриарх Даниил отслужи и последованието за Царските часове с изнасяне на светата плащаница в храма „Света Неделя". Той каза, че жертвата на Христос е велика и непостижима за ума, а начинът да я приемем е чрез благодарност, преодоляване на злобата, недоверието и омразата и очистване на сърцата.

„Когато с Божията помощ побеждаваме в тази духовна борба и приемем жертвата, която Господ направи за нас, това служи за наше спасение и дава радост", отбеляза предстоятелят на Българската православна църква.