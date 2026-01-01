Страданията, разпъването на кръста, смъртта и погребението на Иисус Христос бяха припомнени на миряните на църковните служби в най-тъжния ден за християните - Велики петък от Страстната седмица.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи последованието за Царските часове с изнасяне на светата плащаница в митрополитския храм „Света Неделя" в София. Той призова вярващите да посветят Велики петък на молитва и благодарност, като оставят настрана житейските грижи и страсти и се поклонят пред Кръста.

Господ е страдал за нас, за да възкръсне и да ни даде възможността да живеем с Неговата вечност, добави българският патриарх.

Кръстът на Христос, тайнството на смъртта и Възкресението винаги ще бъде начало и край, алфата и омегата на живота на Църквата, както и на нашия личен живот, и на историята на света, каза Варненският и Великопреславски митрополит Йоан в катедралния храм-паметник „Успение Богородично“ във Варна.

В тишината на Разпети петък човек остава насаме със себе си, със своята вяра и със значението на жертвата, която стои в основата на християнството, каза Доростолският митрополит Яков за един от най-тъжните и най-значимите дни в църковния календар.

Старозагорският митрополит Киприан служи последованието за Царските часове с изнасяне на светата плащаница заедно със свещеници от Старозагорската епархия в митрополитския храм „Св. Димитър“ в Стара Загора.

Смоленският епископ Висарион отслужи последование на Царските часове в църквата „Св. Неделя" в квартал „Райково", където кандило с благодатния огън гори непрекъснато повече от 11 години.

Кандило с благодатния огън гори вече над 10 години в църква у нас (СНИМКИ)

На Разпети петък вярващите застават пред кръста Христов не като външни наблюдатели, а като съучастници в жертвата, която разкрива същността на любовта, каза архиерейският наместник на Габровска духовна околия ставрофорен иконом Руслан Личев.

Днешният ден е на смирение, в който започва нашето спасение, каза отец Велико в храма "Св. Троица" в Добрич.

Преминавайки под плащаницата, човек трябва да премине през страданията, каза отец Петър Гарена от храма „Св. Георги Победоносец“ в Кърджали.

Миряни се поклониха пред Христовата плащаница и в катедралния храм "Свето успение Богородично" в Пазарджик. Службата води архиерейският наместник Боян Кочев.