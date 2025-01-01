Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Хондурас в Република България, съобщиха от прессекретариата на Министерски съвет.

То ще бъде ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, и за даване на съгласие г-н Георги Василев Георгиев, български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Хондурас в Република България.

България отдава важно значение на развитието на двустранните отношения със страните от Латинска Америка и Карибите, в това число и с Хондурас. Откриването на почетно консулство на Република Хондурас в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, има потенциал да създаде благоприятни предпоставки за положителни резултати в стремежа към задълбочаване на двустранните отношения в различни области от взаимен интерес и насърчаване на контактите и обмена в полза на двете страни.