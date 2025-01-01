Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Мексиканските съединени щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Канкун и с консулски окръг, обхващащ територията на щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан, и за назначаване на Луис Мигел Камара Диас, гражданин на Мексиканските съединени щати, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Мексиканските съединени щати със седалище в гр. Канкун и с консулски окръг, обхващащ територията на щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан.

Откриването на консулство на Република България в Мексиканските съединени щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Канкун и с консулски окръг, обхващащ територията на щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан, ще подпомогне усилията за развитие и укрепване на двустранните отношения в различни области от взаимен интерес, както и за оказване на съдействие на български граждани на територията на посочените три щата.

Луис Мигел Камара Диас е адвокат по професия и произхожда от фамилия, която се ползва с добро име в обществото, разполага с широки контакти на федерално и щатско ниво и работи активно с местните власти, както и по различни социални проекти. Неговата кандидатура е подкрепена от почетните консули на държави членки на ЕС в региона.

Очаква се почетният консул на България в Канкун да допринесе за допълнително насърчаване на двустранните отношения в приоритетни области като туризъм, търговско-икономически връзки, културен и образователен обмен и други. Почетният консул ще оказва съдействие на български граждани в щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан, които през последните години са предпочитани туристически дестинации сред сънародниците ни.