Открити са артефакти в София на стойност 100 млн. евро на черния пазар. Това съобщи на брифинг Ангел Кънев, заместник градски прокурор.

Стоността на тези вещи ни кара да не позваме снимки на всичко, което сме открили, заяви той.

Зам.-главният прокурор заяви, че има артефакти, които са част от световното и българското културно наследство.

Той обяви, че престъпната мрежа действала над 16 години.

"Един такъв казус обичайно се разследва над 10 години. Но целта е да се опази културното наследство и да се върне на държавите по произход", заяви той.

Започват данъчни проверки на всички обвиняеми лица, които са обвинени по българското законодателство, защото имат инвестиционно злато за милиони.

На брифинга представят резултатите от мащабна международна операция срещу дейността на организирани престъпни групи, свързани с трафик на културни ценности и пране на пари.

Операцията, осъществена под надзора на Софийска градска прокуратура, е реализирана в рамките на международна оперативна работна група, координирана от Европол и с водещото участие на ГДБОП. В разследването взеха участие и представители на НСлС и ДАНС. В международен план в операцията участваха национални органи от Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания, Албания и България.

Акцията беше координирана от координационни центрове в София и в Евроджъст, Хага (Нидерландия).

