Окончателните резултати от предсрочния парламентарен вот ще бъдат обявени в четвъртък, съобщи председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова. Имената на народните представители в 52-рото Народно събрание ще станат ясни обаче в събота, като законовият срок за обявяването им изтича в неделя.

Междувременно продължава повторната проверка на данните от изборите в неделя в Централната избирателна комисия.

Във вторник всички Районни избирателни комисии предадоха протоколите от секционните комисии в ЦИК, за да се отстранят евентуални несъответствия.

Финално броене и проверки: ЦИК обявява крайните резултати и депутатските мандати до четвъртък

По данни към момента се очаква „Прогресивна България“ да има 131 народни представители. ГЕРБ-СДС ще разполагат с 39 депутати, 37 – ще бъдат народните представители на ПП-ДБ. ДПС получава 21 мандата, а най-малката парламентарна група ще бъде тази на „Възраждане“ с 12 депутати.

Предстои президентът Илияна Йотова да свика Народното събрание. Държавният глава вече обяви, че това ще стане най-вероятн в сряда или четвъртък следващата седмица.