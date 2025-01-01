За полагане на маркировка ще се променя организацията на движение между 78-ми и 87-ми км на автомагистрала (АМ) „Хемус“ в област Ловеч на 21 септември (неделя). Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите ще се изпълняват между 8:00 часа и 18:00 часа и временно ще бъде ограничено движението в двете посоки на магистралата. Трафикът ще се осъществява по обходен маршрут: от пътна връзка „Прелог“ по път I-3 до пътната връзка с път I-4 при 87-и км при „Боаза“.

Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.