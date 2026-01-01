От 16 часа на 2 февруари до 16 ч. на 10 февруари ще се обрушават откоси в участъка между 16-и и 19-и км на автомагистрала „Струма“ в област Перник, което налага временни ограничения в движението, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейности ще се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им временно ще се ограничава преминаването във външната активна лента и автомобилите ще преминават във вътрешната активна и изпреварващата ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.