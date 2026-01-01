Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2023 - 2025 г., е 75.9 години, като спрямо предходния период (2022 - 2024 г.) се увеличава с 0.3 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население, сочат данните на НСИ.

Средната продължителност на живота при мъжете е 72.2 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока - 79.6 години.

В сравнение с 2015 г. през 2025 г. наблюдаваме увеличение на средната продължителност при мъжете - с 1.1 години, а при жените - с 1.6 години.

Жените живеят средно 7 години повече от мъжете

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (76.7 години) отколкото на населението в селата (73.8 години).

Спрямо 2024 г. за населението в градовете и селата тя се увеличава с 0.3 години.

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 17.0 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.7 и 18.8 години. В сравнение с 2024 г. през 2025 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се увеличава с 0.3 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в област Видин до 78.2 години в област София (столица). Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Видин (8.9 години), а най-малка - в област Кърджали (5.9 години).