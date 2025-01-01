Безопасна и сигурна среда на територията на община Нова Загора чрез въвеждане на ред в паркирането, спазване на правилата за движение, защита на пешеходците и водачите, както и засилен полицейски контрол – това бяха основните акценти по време на откритото заседание на Общинската комисия за безопасност на движението. На срещата участва комисар Димитър Кикьов - началник отдел "Охранителна полиция", ОДМВР-Сливен, главен инспектор Стефан Динков – началник РУ "Полиция“-Нова Загора, гл. инспектор Васил Василев – началник РСПБЗН-Нова Загора, ст. инспектор Добромир Добрев - началник група "Пътен контрол“ РУ "Полиция“-Нова Загора, инж. Митко Иванов – началник на Областно пътно управление – Сливен, инж. Ваня Модева - началник на отдел ПРРПМ в Областно пътно управление, Добринка Велчева и Станимир Русев – членове на комисията, както и експерти.

Засилен контрол през празниците



По време на заседанието кметът Галя Захариева настоя за допълнителен полицейски контрол в предстоящите празнични дни. "Има различни варианти за гарантиране на ред и сигурност на територията на общината. Необходимо е да изберем най-добрите решения, съгласно новите условия, но не по-късно от средата на януари, за да осигурим бързи процедури и финансиране“, заяви тя.



Общината има готовност да инвестира в камери за контрол на скоростта, като съвместно с полицията ще бъдат определени нови места за техния монтаж. Комисар Кикьов увери, че до лятото на 2026 година камерата за скорост в с. Асеновец ще бъде факт.

Камери за скорост и приходите от глоби



Процедурите по закупуване на общинските камери ще стартират след влизане в сила на новата наредба на МВР, която регламентира реда за поставяне на устройствата и събиране на данни. Съгласно промените в Закона за движение по пътищата, 50% от средствата от глоби остават в общината и ще бъдат използвани за подобряване на пътната безопасност и инфраструктура.



"Всички знаят камерата при бензиностанцията на "Лукойл“, но въпреки това нарушенията там продължават. До момента са регистрирани над 3333 нарушения, като средната глоба е 75 лева. Това генерира около 250 000 лева годишен приход за общината“, посочи комисар Кикьов. Той подчерта, че по-важен е дисциплиниращият ефект: повечето водачи вече спазват правилата в този участък.

Анализ на мерките за безопасност и ограничаване на скоростта



В следващите седмици ще бъде изготвен анализ на необходимите мерки за безопасност по пътната мрежа, съобщи кметът Захариева. Ще бъдат проверени местата за камери, както и къде са нужни изкуствени неравности за ограничаване на скоростта.



Повечето експерти, присъствали на заседанието, заявиха, че масовото поставяне на изкуствени неравности не е подходящо и не води до желания ефект. Има нови улици, на които се искат препятствия през няколко метра. Според специалистите могат да бъдат приложени и други методи за дисциплиниране на водачите.

Нови паркинги за живущите



Кметът Захариева обяви, че предстои отварянето на два нови паркинга за живущите – единият в свободната зона зад пазара, а другият в неизползваемо междублоково пространство зад жилищните сгради на ул. “Градинска".



Тя поиска от полицията повече толерантност към жителите в района на ремонтните дейности на ул. "Хаджи Димитър“ и ул. "Сан Стефано“, които временно спират в съседни улици, понякога и в нарушение.



Пълният запис от заседанието може да бъде намерен на Facebook страницата на Общински съвет – Нова Загора.