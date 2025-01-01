Трима лъжесвидетели и едно съмнително завещание. Така – според разследващите – мъж от София се сдобива с къща с двор в центъра на столичния квартал „Бенковски”. Един от хората, дали фалшиви показания пред нотариус срещу дребна сума, е Георги Стефанов от София. Пенсионер, затънал в кредити, работи като охранител, посочва NOVA.

Втората свидетелка, съдействала за кражбата на къщата, е Благовеста Владимирова, герой от предишно наше разследване. Тя беше лъжесвидетелствала и за придобиването на два апартамента в центъра на София на американска гражданка. Обещали ѝ 100 лв., но не получила и стотинка.

Третият човек, излъгал пред нотариуса, според разследващите е Дора Давидова от София. И тя е герой от предишно наше разследване. Тогава мъж от Нови Искър разказа, че имотът му е бил е откраднат и следите водели към нея.

"Ако още веднъж си позволите да цитирате името ми в недоказани обстоятелства, ще заведа дело срещу вас", заплаши тя.

Според нотариалния акт къщата в квартал „Бенковски” е прехвърлена чрез измама през октомври миналата година. Тогава тримата лъжесвидетели се явили в кантората на столичен нотариус, за да докажат, че мъж от София се е грижил за имота в продължение на 10 години и така го е придобил чрез обстоятелствена проверка. Истинският собственик бил чичото на Таня Милкинска, който починал през 2004 г. За измамата тя и близките ѝ разбрали случайно в края на миналата година.

"На 28 декември миналата година братовчедка ми ми звънна и каза, че някакви хора изхвърлят покъщнина. Пътувайки натам, аз се обадих на 112, защото някакви непознати хора влизат в имота. Пристигнах и видях група роми, които бяха нахвърляли каквото можете да се сетите, изпочупили прозорци, изхвърлят, хвърлят всичко отвън. Те казаха: "Ние сме наети от новите собственици, нямаме нищо общо, платили са ни, трябва да си свършим работата", разказва тя.

Кои са новите собственици обаче наследниците на имота нямали идея. Дали им телефон на човек, който се представял за техен адвокат.

"Казах им, че се намирам във Второ районно и го призовах да се срещнем в присъствието на полиция, за да видим за какво става въпрос. Той каза, че веднага идвал, но така и не дойде", спомня си Милкинска.

На следващия ден, по заръка на новите собственици, цялата покъщнина от имота в квартал „Бенковски” била изнесена.

"Аз пак тръгнах към имота и се обадих на полиция. Когато пристигнах, вече абсолютно всичко беше изчистено. Казаха, че сега ще дойдат новите собственици. Слязоха от колата две момчета. Само като ги погледнах първата мисъл, която ми мина е, че това са просто едни бушони. Казах им, че трябва да ми докажат, че са собственици. Дадоха ми документ, на който пише "нотариален акт по давност" и виждам, че пише Красимир Кирилов Асенов. Попитах къде е той и се оказа, че бил починал", разказва още Таня.

Племенницата на собственика на имота подава сигнал в прокуратурата. Наема адвокат и започва собствено разследване. Установява, че Красимир Асенов е починал в края на миналата година, а малко преди смъртта си е придобил по давност имота на нейния чичо.

"Никога не съм го познавала. Красимир придобива имота по давност с обстоятелствена проверка. За да се случи това, минимум 10 години трябва да си ползвал този имот, да си се грижил за него. Невъзможно е", категорична е жената.

Името на Красимир Асенов не попада за първи път в разследване за имотна измама. В предишния епизод на рубриката „По следите ” ви показахме как е опитал да присвои два апартамента в центъра на София на вече починала американска гражданка по същия начин - чрез лъжесвидетели и обстоятелствена проверка. От прокуратурата обясниха, че нито е познавал собственичката на имотите, нито се е грижил за тях. Бил пенсионер, сменял квартири и имал много кредити. Близките на починалия собственик на къщата в „Бенковски” не знаели нищо за него.

Въпреки, че никога не се е грижил за къщата в квартал „Бенковски”, според разследващите, измамата е реализирана чрез лъжесвидетелите - Георги Стефанов, Дора Давидова и Благовеста Владимирова. На трети октомври миналата година те са се явили в кантората на нотариус Надежда Димова. Георги Стефанов твърди, че е бил заведен там и е накаран да излъже от представящия се за адвокат на новите собственици на къщата в квартал „Бенковски” - Валентин Рангелов. Той му обещал, че ако му свърши услуга, ще му върне пари, които му е дължал. Георги бил затънал в кредити, а откакто се пенсионирал, работел като охрана.

За конкретната сделка му обещава, че ще му даде 200-300 лева, мъжът отишъл, но е бил излъган.

"От събраните данни Валентин Рангелов е бил длъжник на лъжесвидетелите и под претекст, че ако му свършат тази услуга, ще им се издължи, те са се съгласили и са отишли при нотариуса да заявят тези неверни обстоятелства", обясни Директорът на СДВР Любомир Николов.

Въпреки че не бил влизал никога в къщата в квартал „Бенковски” и бил виждал новия собственик Красимир Асенов само два пъти, Георги излъгал пред нотариуса, че го познавал отпреди 30-35 години, за да гарантира, че се е грижил за имота. Твърди, че Валентин Рангелов го инструктирал какво да говори.

Според цитат от нотариалното дело „Красимир поддържал двора и къщата, в двора беше засадил плодни дръвчета и домати. Поддържал трайно двора - косил и го пръскал”. На Георги Стефанов въпросният Красимир бил показан само веднъж, отдалеч. Не бил влизал в къщата и свидетелствал по опис на адвоката.

Втората свидетелка - Благовеста Владимирова от Нови Искър, също излъгала, че познава новия собственик на имота - Красимир Асенов, от 35 години.

Според неин цитат от нотариалното дело: „Красимир поддържа двора. Дадох му разсад, сади пипер, домати, той си купи семена за моркови, засади ги. Посади плодни дръвчета - череши, ябълки, круши”.

Това не е първият случай, в който Благовеста Валдимирова лъжесвидетелства пред нотариус. Самата тя призна, че срещу обещани 100 лв. е дала неверни сведения при предишната схема на Валентин Рангелов - за придобиването на апартаментите на американската гражданка в центъра на София. По време на въпросната сделка Благовеста и другите лъжесвидетели са задържани, след което освободени.

Третата свидетелка, която според разследващите е помогнала за кражбата на имота в квартал „Бенковски”, се казва Дора Давидова от София. Мъж от Нови Искър разказа пред екипа на NOVA, че имотът му в село Войнеговци е придобит от нея, неясно как и с какви документи, а тя го е прехвърлила на фирма на Валентин Рангелов. Не откриваме Дора Давидова на адреса, на който се води, че живее. Домоуправителката обясни, че се е наложило да я изгонят.

"Тя е ужасно агресивен човек, би съседа заради направени забележки. Беше довела някакви цигани, които да се разправят с него. Ние сме я изгонили за нанесени различни щети по етажната собственост от нея и майка ѝ", обясни домоуправителката.

Дора Давидова отказа да се срещне с екипа. Но потвърди, че е била свидетел, като добави, че ще си направи нотариално заверена декларация. И призова да не бъде търсена повече.

Тримата лъжесвидетели обяснили пред полицаите, че са били накарани да излъжат от Валентин Рангелов – същият мъж, който е карал свидетели да лъжат и при опита за придобиване на апартаментите на американската гражданка.

"В разпитите си свидетелите категорично заявяват, че са принудени да лъжат от Валентин и признават, че по никакъв начин не познават собствениците на имота, нито други лица, които са го владеели назад във времето. Установихме също, че Рангелов е основният двигател на въпросната измама и след доклад на всички материали, събрани по проверката, е образувано досъдебно производство", съобщи директорът на СДВР.

Макар и чрез лъжа, Красимир Асенов станал собственик на къщата в "Бенковски". Скоро след това обаче починал. За да не изгубят имота, измамниците измислили нова схема. Представили завещание, според което преди да почине, Асенов завещал имуществото си на мъж от София на име Благовест Рагев. Това е същият човек, който твърдеше, че е наследник по завещание и на апартаментите на американската гражданка от първото ни разследване.

"Красимир ги изненадва със смъртта си. Имаме вече фалшивото завещание. И се явява Благовест, който уж е племенник на Красимир. Това завещание обаче, не знам защо, според мен беше написано след смъртта му", смята Милкинска.

Комисар Любомир Николов уточнява, че веднага след престъпното му придобиване, въпросният имот е завещан на друго лице, с което са целели да се скъса връзката с реалните измамници.

Таня забелязва, че в завещанието има фактологна грешка. Вътре пишело, че личната карта на Благовест е издадена 2016 г. А Благовест е роден 2006 г. - няма как на 10 години да му бъде издадена такава.

От Софийската районна прокуратура обясниха, че тримата лъжесвидетели, благодарение на които е открадната къщата в квартал "Бенковски", са с повдигнати обвинения.

"Въз основа на събраните доказателства се установява, че показанията на свидетелите са неистински - те са осъществили престъпление лъжесвидетелстване. Поради това тримата свидетели, явили се пред нотариуса, са обвинени в това. Едно лице е обвинено за подбуждане към лъжесвидетелство. Разпитани са 17 свидетели, приобщена е множество документация от Агенцията по вписванията, от адвокатската колегия, от ЧЕЗ, от "Софийска вода". В хода на предварителната проверка, нотариусът е дал сведения, съобразно които тези лица неколкократно са посещавали нейния офис за обстоятелствени проверки. За мен лично възниква питането, тя не се ли е усъмнила?", посочи говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев.

По думите му лъжесвидетелстването не е тежко престъпление. "Там наказанието е до 5 години. Може би трябва да се помисли за увеличаване. За подобни деяния наказанията са обидно ниски. Ние сме в постоянен контакт с Министерство на правосъдието и знаем, че в момента работна група активно работи по въпросите за наказанията и въобще за имотните измами като пакет", допълни Николаев.

Софийската районна прокуратура повдигна обвинения на Валентин Рангелов и Благовест Рагев още при първия опит за кражба на имотите на американската гражданка. След това двамата бяха задържани, а по-късно Софийският градски съд ги пусна срещу подписка. Соченият за организатор на имотните измами Валентин Рангелов отказа да се срещне с нас.

"Вие не сте съдът. Има си съд, който решава дали има престъпление или няма. Все още не съм предприел каквито и да било действия, но аз ще искам първо право на отговор. Ще заведа редица дела, защото в момента вие уронвате доброто име и престиж на хората, без да има осъдителни присъди, което е престъпление. Не съм виновен. Нямам общо с Красимир Асенов", каза Рангелов по телефона.

От Община Нови Искър обясниха, че Красимир Асенов е придобивал имоти и във вилните зони там. В предишно наше разследване ви разказахме за множество парцели в Нови Искър, които са били откраднати. След това ни потърсиха още потърпевши. Един от тях е Иван Величков, чийто имот се озовал в ръцете на Асенов, след което бил препродаден.

Случайно него приятел му се обажда, че го видял на обява за продажба. И така разбира за измамата. Пуснали имота му за 100 000 евро, а след като подава сигнал, премахнали обявата.

В община Нови Искър имали списък с имена на хора, които често искали да придобиват имоти в района по обстоятелствени проверки. Там, освен името на Красимир Асенов, били записани и имената на Дора Давидова и Валентин Рангелов, обясниха от кметството.

"В приемните дни от началото на мандата ми, голяма част от хората, които идват да се оплакват, е точно затова - имотите им са били придобити по незаконен път. Не мога да кажа цифра, но са много. Тези хора са толкова нагли, те се надсмиват над нас. Въпросното лице е пускало множество сигнали срещу наши служители, срещу мен, в Столичната община, че им забавяме преписки и че не им извършваме услуга. Тези хора са намерили вратичка в системата. Според мен са намерили как да им се случват нещата при нотариуси", предполага кметът на Нови Искър.

Името на нотариус Надежда Димова се появявало и по други сделки с придобити имоти от Нови Искър.

"Това е нотариусът, чието име фигурира и в други подобни имотни схеми, без разбира се да вменявам вина. Въпросът е дали е просто непрофесионална практика или не е забелязала. В хода на досъдебното производство ще бъдат проверени тези факти", обясни говорителят на СРП.

Надежда Димова обясни, че по обстоятелствените проверки нотариусът изследва писмените доказателства, приложени към молбата декларация от заинтересованото лице. Те удостоверяват главно обстоятелствата - дали имотът е актуван като държавен или общински и дали има съставени актове за държавна или общинска собственост. Допълва и че нотариусите се позовават на показанията на свидетелите, които изрично се предупреждават за наказателната отговорност, която носят при лъжесвидетелстване.

Димова уточнява още, че кара свидетелите да се подписват и да изписват имената си под своите показания. А те касаят осъщественото от молителя владение, в продължение на 10 години, и намерението му да ползва имота като собствен.