Правителството одобри назначаването на нов почетен консул на България в провинция Онтарио, Канада. С решението си Министерският съвет официално прекратява функциите на Игнат Христов Канеф, който изпълняваше длъжността до смъртта си на 12 юли 2020 г.

На негово място е назначена Кристина Канев – гражданин на България и Канада, добре позната в българската общност в региона. Тя ще изпълнява функциите на почетен (нещатен) консул със седалище в град Мисисага и консулски окръг, обхващащ територията на цяла Онтарио.

Канев има дългогодишна активна дейност в подкрепа на българската диаспора и насърчаването на българската култура в Канада. Тя е известна с участието си в благотворителни инициативи и с работата си за поддържане на положителния образ на България в местната общност и бизнес средите.

Очаква се новоназначеният почетен консул да съдейства за разширяване на двустранните отношения между България и Канада в области като търговия, икономика, култура и обмен на добри практики. Канев ще оказва и подкрепа на българските граждани, пребиваващи в провинция Онтарио.