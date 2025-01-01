Членове, симпатизанти и привърженици на „ДПС-Ново начало“ излязоха на митинги в редица градове в страната, за да заявят „НЕ на омразата!”, както и подкрепата си за кабинета "Желязков".

ПП–ДБ и ДПС–НН с протести в два поредни дни: Политическото противопоставяне се изостря

Както по-рано от партията организтор обявиха, проявите са срещу "политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета".

В съобщение от партийния пресцентър посочиха в деня на протеста: "Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции. Ще кажем „НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение, допълниха от „ДПС-Ново начало“. И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем „ДА на стабилността и сигурността! Да на развитието и реалните резултати за хората”.

Стара Загора

Малко преди 18 часа граждани се събраха пред сградата на Община Стара Загора на мирен протестен митинг в подкрепа на правителството. Инициативата е гражданска и е подкрепена от местната структура на политическа партия ГЕРБ, предаде БТА. Събралите се хора се обявиха в защита на проевропейското развитие на страната и на стабилността в държавата.

"Протестираме срещу беззаконието, анархията и хаоса, които искат да ни наложат някои. Нека тази вечер да покажем на София и на цяла България как се прави", каза от трибуната организаторът на протеста Борислав Недев, който е и подател на официалното заявление за протеста в Община Стара Загора. "Нека покажем, че с насилие и вандализъм не се постига нищо, а пътят към бъдещето на родината ни е активно гражданско общество, а не вандали, които се бият с полицията, палят, грабят и унищожават", каза той. По думите му протестиращите срещу правителството в София "са част от народа, но не са народът и нямат право да говорят от името на целия народ, а телевизионните студиа се опитват да ни набутат младежи, които не знаят защо са там и за какво говорят“.

Дошли сме да заявим не омраза, а любов към България, защото ние искаме да останем, каза общинският съветник от ГЕРБ Бояна Танева-Манова. Тя посочи, че в държавата има проблеми, които трябва да се решават, но не трябва да се подават оставки. Искаме европейският път на България да продължи, да имаме стабилност и предвидимост, заяви тя и подчерта, че страната няма нужда от нова поредица от избори.

БТА

Дулово

На митинг под надслов "Не на омразата!" се събраха хора и на централния площад в Дулово. Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Силистра на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но 30 минути по-рано на площада в града започнаха да се събират хора.

Присъстващите се обявиха в подкрепа на председателя на партия Делян Пеевски и заявиха, че са против етническото напрежение. Те носеха плакати „Искаме стабилна държава“, „Всички сме равни“, „Няма втора класа“ и др.

На място има засилено полицейско присъствие.

БТА

Сърница

Около 18 часа хора се събраха и пред сградата на Община Сърница на митинг под надслов "Не на омразата". Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Пазарджик на официалната фейсбук страница на партията, предаде кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

Протестиращите издигнаха плакати с надписи "Мафия", "Асен Василев - вие сте криза", "Искаме европейско бъдеще за България" и "Радев кажи си за "Боташ". На място има засилено полицейско присъствие.

БТА

Разград

Граждани се събраха и на площад „Възраждане“ в Разград. Протестиращите развяха български знамена. Участниците издигнаха плакати и лозунги с надписи: „По вашия начин няма да стане, тук сме, има ни и сме силни“, „Не на омразата“, „Не на уличните преврати“. Сред хората са народният представител Халил Летифов и кметовете на общини в областта.

Със заповед на кмета на общината движението в района е затворено за автомобили. Има полицейско присъствие.

БТА

Шумен

В Шумен митингът започна пред Драматично-кукления театър "Васил Друмев". Той се охранява от униформени полицаи.

Участниците развяха български и европейски флагове и знамена на "ДПС-Ново начало", както и плакати с надписи "Жълтите павета не са България", "Пълна подкрепа за Пеевски", "България е една, не ни разделяйте", "Не на омразата", "Младите хора искаме мир и сигурност". Участниците в митинга скандират "ДПС" и "Не на омразата".

От пресцентъра на Община Шумен съобщиха за БТА, че има подадено уведомление от организаторите на митинга за провеждането му.

БТА

Видин

Във Видин граждани се събраха в подкрепа на правителството на площад "Европа" пред Драматичния театър. Организатори и там са "ДПС - Ново начало".

Демонстрацията започна с българска музика и изпълнение на танцов състав от град Дунавци. Хората развяха български знамена и флагове на Европейския съюз и на ДПС.

Митингът е заявен в общината и се охранява от полицията.

БТА

Ветово

На площада в центъра на Ветово също казаха "Не на омразата". Сред присъстващите бяха депутатът Атидже Алиева - Вели, областният лидер на "ДПС - Ново начало" Айдоан Джелил, който е и общински съветник в Русе, кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед и др.

Присъстващите издигнаха национални флагове, плакати с надписи "Не на омразата!", "Младите хора искаме мир и сигурност", "Който сее ветрове, жъне бури!", "Тук сме! Има ни! И сме силни!", "Искаме европейско бъдеще за България", "По Вашия начин няма да стане!", "Пълна подкрепа за Пеевски", "България е една, не ни разделяйте", "Жълтите павета" не са България" и др.

"Тук сме, за да заявим своята подкрепа за правителството и това, което то прави за хората", каза от сцената д-р Мехмед Мехмед.

БТА

Крушари

В село Крушари граждани се събраха на митинг „Не на омразата“ в пешеходната зона на площада пред читалище „Йордан Драгнев“. Те носят плакати "Не на омразата", "ДПС е партия на мира", "С вас сме, господин Пеевски", "По вашия начин няма да стане" и др. Не се наблюдава засилено полицейско присъствие.

На площада сред протестиращите са кметът на Крушари Илхан Мюстеджеб, депутатът Ертен Анисова, както и областният председател на "ДПС-Ново начало" в Добрич Ердинч Хаджиев.

По уредба звучат патриотични песни, а митингът започна с химна на България и Европейския съюз.

БТА

Кюстендил

"Не на омразата" казаха и жители на Кюстендилска област, като се събраха на Арката при централния площад "Велбъжд" в Кюстендил. От общинската администрация казаха, че той е заявен официално в общината, а митингът се охраняваше от полиция.

Митингът е срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата, обясниха организаторите на проявата. Участниците развяха знамена с надписи: "По вашия начин няма да стане", "Тук сме, има ни и сме силни", "Не на омразата".

На митинга говори депутатът от "ДПС - Ново начало" в Кюстендил Никола Златарски. Сред участниците бяха кметовете на Бобов дол Елза Величкова и на Бобошево Стефан Тачев. В митинга се включиха хора от общините в областта.

БТА

Предварително заявените места за митингите са Белица - в центъра на града, Руен - на площада пред Общината, Провадия - на централния площад, Велико Търново - на пл. „Майка България”, Видин - на площада пред Общината, Враца - на площада между читалището и Общината, Крушари (област Добрич) - Народно читалище (НЧ) „Йордан Драгнев“, Кърджали - на площад „Освобождение”, Кюстендил - на площад „Велбъжд“, Луковит - на централния площад, Монтана - на площад „Жеравица” пред сградата на областната администрация, Плевен - пред Драматично-куклен театър (ДКТ) „Иван Радоев”, Асеновград - на площад „Акад. Николай Хайтов“, Разград - на площад „Независимост”, Дулово - на площада пред Общината, Сливен - на площад „Цар Освободител”, Смолян - на бул. „България” 67, Ботевград - в централния градски парк, Търговище - пред сградата на Драматичния театър, Хасково - на площад „Свобода”, Ямбол - на площада до Общината.

На 3 декември лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, в отговор на въпрос за оставката на правителството, каза в кулоарите на парламента, че власт се взима или дава на избори. Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме, коментира той. „Всеки има право да подкрепя своите партии, а омраза ги съветвам да не сеят – етническа, към ДПС. Показаха по екраните мои братя турци, помаци и роми“, каза също Пеевски и заяви, че няма да позволи такова нещо. Лидерът на формацията посочи, че ще подкрепят бюджета, когато е добър за хората.